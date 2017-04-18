БОЛЬШАЯ БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА - МЕЧТА ЛЮБОГО КНИГОЛЮБА



Даже взрослые люди порой представляют себя средневековыми рыцарями или могучими варварами, прекрасными принцессами и героинями любовных романов. Человеческая фантазия необъятна, а мозг нуждается в постоянной подпитке и пище для размышлений. Ведь так чудесно вернувшись после совсем обычной работы в совсем обычную квартиру представлять иные миры, улетать в космические странствия, переживать сложные жизненные ситуация с героями романов. Именно такую возможность каждому дает удивительный мир книг. С любимыми книгами Вы можете прожить сотни жизней, побывать в тех местах, куда вряд ли попадете в реальности, совершить удивительные приключения и подвиги, оказаться в сложных жизненных ситуациях и с честью из них выйти.

Чтение нельзя заменить ни чем! В процессе чтения активно работает ассоциативное мышление, которое не работает во время просмотра фильма, ведь все и так уже создано и картинка не формируется. Когда смотришь фильм, снятый по прочтенной книге, удивляешься несоответствию киношных героев, тем , которых представлял себе при чтении. Невозможно проникнуться до конца духом литературного произведения посмотрев фильм, лучше прочесть оригинал.

Аудиокниги хоть и имеют много достоинств, но чтение не заменят. Ведь при прослушивании до 90 процентов информации теряется, а при чтении текстовой книгу, отдельные моменты можно перечитывать до бесконечности, осмысливая прочитанное. Поэтому, если Вы хотите не только приятно провести свободное время, а принести пользу своим мыслительным способностям, развить генерацию образов и идею, лучше всего выбирать книги в текстовом формате для чтения.

Однако что делать, если большинство интересных книг находится в читальном зале муниципальной библиотеки, в единственном экземпляре, и, как правило, домой не выдаются. И что, если времени на посещение привычной библиотеки нет, ведь в России они работают не до полуночи, как в Южной Корее? И здесь на помощь приходит бесплатная электронная библиотека, в каталогах которой представлено огромное количество книг различных жанров (фантастика, фэнтези, любовные романы, приключения, детективы и триллеры, проза, позия, драматургия; научная, детская, справочная, документальная литература и т.д.). В «Большой бесплатной библиотеке» Вы можете скачать книги бесплатно и без регистрации, в форматах txt, jar и zip, а так же читать книги онлайн, бесплатно и в удобное для Вас время.

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