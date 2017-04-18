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Михаил (19.04.2017 - 07:11:11)
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Роман (18.04.2017 - 19:12:26)
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БОЛЬШАЯ БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА - МЕЧТА ЛЮБОГО КНИГОЛЮБА
Чтение нельзя заменить ни чем! В процессе чтения активно работает ассоциативное мышление, которое не работает во время просмотра фильма, ведь все и так уже создано и картинка не формируется. Когда смотришь фильм, снятый по прочтенной книге, удивляешься несоответствию киношных героев, тем , которых представлял себе при чтении. Невозможно проникнуться до конца духом литературного произведения посмотрев фильм, лучше прочесть оригинал.
Аудиокниги хоть и имеют много достоинств, но чтение не заменят. Ведь при прослушивании до 90 процентов информации теряется, а при чтении текстовой книгу, отдельные моменты можно перечитывать до бесконечности, осмысливая прочитанное. Поэтому, если Вы хотите не только приятно провести свободное время, а принести пользу своим мыслительным способностям, развить генерацию образов и идею, лучше всего выбирать книги в текстовом формате для чтения.
Однако что делать, если большинство интересных книг находится в читальном зале муниципальной библиотеки, в единственном экземпляре, и, как правило, домой не выдаются. И что, если времени на посещение привычной библиотеки нет, ведь в России они работают не до полуночи, как в Южной Корее? И здесь на помощь приходит бесплатная электронная библиотека, в каталогах которой представлено огромное количество книг различных жанров (фантастика, фэнтези, любовные романы, приключения, детективы и триллеры, проза, позия, драматургия; научная, детская, справочная, документальная литература и т.д.). В «Большой бесплатной библиотеке» Вы можете скачать книги бесплатно и без регистрации, в форматах txt, jar и zip, а так же читать книги онлайн, бесплатно и в удобное для Вас время.
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Сервис, позволяющий бесплатно и без регистрации скачать книги в формате тхт, добавляет ресурсу определенную изюминку, ведь впоследствии книгу можно перенести в другой формат. Также сайт позволяет скачать книги в формате jar, чтобы любимые книги сопровождали Вас везде, находясь в памяти телефона. Наш сайт – настоящая находка для книголюбов всех возрастов с различными предпочтениями. Погрузившись в захватывающий мир представленной литературы на сайте, Вы отправитесь в интригующее путешествие по его страницам, ведь читать книги онлайн очень удобно и приятно.
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ИНТЕРЕСНОЕ ЧТИВО БЕСПЛАТНОЙ БИБЛИОТЕКИОнлайн библиотеки – из прошлого в будущее!
Стремительное развитие технологий привело к тому, что человек стал чаще обращаться за информацией, в том числе и за чтением книг в интернет, нежели к печатным изданиям.
За двадцать лет существования интернета в России его число пользователей выросло в разы. Исследование, п...
Лучший подарок – это книга?!
Когда-то о гражданах страны Советов говорили, что мы – самая читающая нация. Возможно, так было, однако как дела обстоят теперь?
Бесплатная библиотека: быть или не быть?
Популярность во Всемирной сети ресурсов, которые предоставляют пользователям широкий и совершенно безвозмездный доступ к книгам, фильмам, аудиозаписям, превосходит все ожидания. Люди читают и будут читать книги из бесплатных электронных библиотек – это ясно даже самым завзятым скептикам...
Роль книги в жизни человека
С раннего детства человек знакомится с книгами. Они будут сопровождать его всю жизнь. Они будут его постоянными спутниками, помогут разобраться в трудных вопросах, решить важнейшие жизненные проблемы.
Книга. Она открывает нам окно в новый неизведанный мир. Этот мир заманчивый, о...
Мои любимые книги. «В ночь седьмой луны»
Любимая книга... Что для каждого из нас это может означать? К примеру, в далеком детстве, я была совершенно без ума от приключений некоего Печенюшкина и «Денискиных рассказов», которые могла перечитывать едва ли не ежедневно. Позже в благословенном подростковом периоде я пачками проглат...
Тот, кто читает - думает, тот кто думает – живет.
Россия – это одна из богатейших стран по культурному наследию, частью которого является художественная литература. Огромное количество великих авторов жили в России и творили свои знаменитые на весь мир произведения.
Как выбрать книгу, которую будет интересно читать?
Мы гордимся произведениями наших российских классиков, мы их уважаем, и у нас не возникает даже мысли о том, интересен ли роман Льва Толстого «Анна Каренина» или книги Достоевского «Преступление и наказание». Эти произведения уже являются ценнейшей частью мировой культуры. А вот по по...
5 стратегий эффективного чтения
Стратегия 1: Вы должны знать, что вы хотите узнать
Первое, что нужно - спросить себя: Почему вы читаете текст? Вы читаете с какой-то конкретной целью или просто для удовольствия? Какие знания вы хотите получить после прочтения?
После того как вы ответите на э...
Какую книгу стоит прочитать...
Каждый человек хочет развиваться, быть умным и эрудированным. Есть много инструментов, с помощью которых можно повысить свой интеллектуальный уровень, это может быть второе или третье высшее образование, повышение квалификации, переход на новую должность, но так или иначе, процесс вашег...
Читать на ходу стало безопаснее
Уникальное приложение для iPhone способно обезопасить любителей читать на ходу от полного погружения в книгу.
Не секрет, что любители читать на ходу ежеминутно подвергаются серьёзной опасности. Увлечённые своим занятием, они перестают реагировать на окружающую обстановку, а по...
Рад познакомиться – я – Карлсон!
Психологи – очень интересные люди, и работа у них интересная. Вот совсем недавно они дали новое определение типажу мужчин.
Читать книги онлайн - вред или польза?
В последнее время онлайн библиотеки стали очень популярны среди населения нашей страны. Вместе с их развитием обычное чтение постепенно заменилось на чтение онлайн. Теперь человек решивший почитать не идет в магазин или в библиотеку, а садится перед монитором своего компьютера, заходит на сайт любимой онлайн библиотеки и читает...
Java книги и форматы JAR, JAD
Как много веков существует книга. Только вдумайтесь, сколько у нее было жизней: писали и на камнях, и на папирусе, и на ткани – на чем угодно. Долог был путь к привычному для нас внешнему виду книги. Начиная с детских лет, мы сталкиваемся с книгами, листаем их страницы: в детском саду, в школе, в университете...
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Завален снегом мой балкон,
13.05.10 - 09:18
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